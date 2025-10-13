TMZ: в Нью-Йорке Алек Болдуин со своим братом попал в ДТП

По данным портала, внедорожник Range Rover врезался в дерево

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Актер Алек Болдуин попал вместе со своим братом Стивеном в дорожно-транспортное происшествие в Нью-Йорке, сообщает портал TMZ.

По его сведениям, инцидент произошел в Ист-Хэмптоне, внедорожник Range Rover, в котором находились Болдуины, врезался в дерево. На фото с места происшествия видно, что актер разговаривает рядом с разбитым автомобилем.

Информации о причинах произошедшего, а также о том, кто управлял транспортным средством, пока не приводится.

Болдуин ранее был обвиняемым по уголовному делу о непредумышленном убийстве в связи с инцидентом на съемках. Оно было закрыто в июле 2024 года, когда суд в Нью-Мексико согласился с доводами защиты, что прокуратура скрыла часть фактов, которые могли быть связаны с инцидентом.

Инцидент со стрельбой на съемках фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года вызвал значительный резонанс в США. Единственным человеком, в отношении которого был вынесен обвинительный приговор, стала в 2024 году Ханна Гутьеррес-Рид. Она работала на съемках специалистом по оружию, суд признал ее виновной в непредумышленном убийстве и приговорил к 18 месяцам тюремного заключения.