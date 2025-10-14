ТАСС: экс-руководство WorldSkills обвиняют в хищении 38 млн рублей

Средства агентству выделили в качестве гранта от Минпросвещения, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 14 октября. /Корр. ТАСС /. Бывших руководителей WorldSkills Russia Роберта Уразова и Динара Мухаметзянова обвиняют в хищении части средств, выделенных агентству в качестве гранта на сумму 1 млрд 75 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"WorldSkills Russia заключило соглашение с Минпросвещения РФ в январе 2022 года о выделении гранта в форме субсидии в размере более 1 млрд 75 млн рублей. По версии стороны обвинения, обвиняемые похитили из них 38 млн рублей, которые были оформлены как премии сотрудникам, а на самом деле похищены", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках второго эпизода фигуранты дела обвиняется в хищении более 130 млн рублей бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта "Демография".

В материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, есть текст договора WorldSkills Russia с Минпросвещения о выделении агентству гранта на 1 млрд 75 млн рублей.

WorldSkills (в России - "Молодые профессионалы") - международное некоммерческое движение, направленное на повышение престижа рабочих профессий, статуса и стандартов профессиональной подготовки как в отдельной стране, так и во всем мире. Движение основано в 1953 году и насчитывает 80 стран-участниц. Россия стала 60-м членом WorldSkills International в 2012 году. Мухаметзянов и Уразов обвиняются по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).