Против подозреваемого в хищении у фонда содействия инновациям Демченко закрыли дело

Уголовное преследование прекратили в связи с его непричастностью

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября./ТАСС/. Правоохранители в Санкт-Петербурге прекратили уголовное преследование экс-консультанта ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" Вячеслава Демченко, который был допрошен по делу гендиректора "Центра строительных материалов и технологий (ЦСМиТ) "Инфосмит" Константина Дмитриева. Глава компании арестован по обвинению в хищении 30 млн рублей, выделенных фондом в форме гранта на развитие бизнеса.

Как говорится в материалах дела, с которым ознакомился ТАСС, уголовное преследование Демченко прекращено в связи с его непричастностью. "Прекратить уголовное преследование в отношении Демченко Вячеслава Олеговича в связи с непричастностью и отсутствием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в документах.

В свою очередь адвокат теперь уже экс-фигуранта Александр Карабанов подтвердил ТАСС информацию о прекращении уголовного преследования в отношении своего подзащитного, но от комментариев отказался, сославшись на тайну предварительного следствия и адвокатскую тайну.

Как сообщалось ранее, Дмитриев в период с 1 января 2023 года по 6 декабря 2024 года, действуя по предварительному сговору и совместно с неустановленными лицами, с целью хищения путем обмана бюджетных денежных средств в особо крупном размере заключил от имени компании с ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере" договор о получении денежных средств в форме гранта в размере 30 млн рублей. Затем, по данным следствия, Дмитриев и неустановленные лица, используя свое служебное положение, изготовили фиктивные документы, содержащие заведомо ложные сведения об исполнении условий договора гранта, которые предоставили в фонд, похитив выделеные ЦСМиТ "Инфосмит" деньги.

Как указано в документах, в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении петербургских чиновников, которым бизнесмен Дмитриев мог потенциально давать взятки за выделенные его компании субсидии. Также в материалах дела говорится, что Дмитриев дал частично признательные показания" по уголовному делу о мошенничестве с целью заключить сделку со следствием, а также в надежде на смену избранной ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, указав на потенциальных соучастников преступления.

О деле Демченко

Демченко был задержан на основании показаний Дмитриева. В ходе допроса в качестве подозреваемого фигурант дела вину в хищении денежных средств фонда, полученных "Инфосмит" по договору гранта, не признал. Вместе с тем подозреваемый заявил следствию, что действительно оказывал Дмитриеву консультационные услуги, а также до увольнения сопровождал заявку гендиректора на получение от фонда субсидий на безвозмездной основе. Встретившись в Москве с Демченко, Дмитриев передал ему наличные денежные средства в сумме 3 млн рублей, что составляет 10 процентов от полученной "Инфосмит" суммы субсидий, следует из показаний бизнесмена.

Мера пресечения в отношении Демченко не избиралась, обвинение экс-консультанту не предъявлялось.

О компании "Инфосмит"

Деятельность российской научно-ориентированной компании ЦСМиТ "Инфосмит" связана с комплексными испытаниями строительных материалов и конструкций, разработкой и внедрением новых энергоэффективных строительных изделий, а также с независимой оценкой деятельности строительных организаций России.