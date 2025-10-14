В Красноярском крае у мужчины изъяли 360 кг осетрины и 50 литров черной икры

Мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции изъяли у мужчины в Красноярском крае 360 кг осетровой рыбы, запрещенной к добыче, и 50 литров черной икры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

"В Красноярском крае мои коллеги из Госавтоинспекции МО МВД России "Енисейский" изъяли 360 кг запрещенной к добыче рыбы и 50 литров черной икры у 42-летнего местного жителя", - написала она.

По ее слова, полицейские остановили автомобиль для проверки документов у водителя. Во время осмотра иномарки выяснилось, что в кузове находились различные коробки, мешки и контейнеры. В багажнике была обнаружены туши и заготовки рыбы осетровых и черная икра. Водитель от дачи показаний отказался. Транспортное средство было доставлено в отдел полиции, а икра и рыба изъяты и направлены на экспертизу. В настоящий момент они находятся на ответственном хранении.

Точная стоимость изъятого устанавливается и может составить около 20 млн рублей. По факту незаконной добычи и оборота особо ценных водных биоресурсов возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 258.1 УК РФ). Мужчине может грозить до четырех лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей.