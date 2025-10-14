В Чите пятеро подростков врезались в забор на автомобиле

Их доставили в больницу

ЧИТА, 14 октября. /ТАСС/. Пятеро подростков 17-18 лет в Чите были госпитализированы после аварии. Они въехали в забор на легковом автомобиле, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Забайкальского края.

"14 октября в 04:55 (13 октября 22:55 мск - прим. ТАСС) в городе Чите на Ивановском проезде (в районе строения 98) несовершеннолетний водитель (трезв, не имеет прав управления) на автомобиле Mitsubishi, по предварительным данным, не справился с управлением, допустил наезд на препятствие (забор) с последующим опрокидыванием транспортного средства. В результате происшествия водитель и пассажиры доставлены в медицинское учреждение (водитель и пассажир в возрасте 17 лет и три 18-летних пассажира)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что все участники ДТП - местные жители. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края, все пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести и получают необходимую помощь. Несовершеннолетние были госпитализированы в Краевую детскую клиническую больницу, совершеннолетние - в Забайкальскую краевую клиническую больницу.