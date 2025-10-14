Реклама на ТАСС
Житель Омской области предстанет перед судом за теракт на железной дороге

Уголовное дело рассмотрит Второй Восточный окружной военный суд
05:04

ОМСК, 14 октября. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд рассмотрит дело жителя Омской области, который обвиняется в поджоге батарейного шкафа на Западно-Сибирской железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Трое жителей Омской области предстанут перед судом за совершение хищений имущества и террористического акта на железной дороге. <…> В декабре 2023 года один из них за денежное вознаграждение по заданию иного лица совершил поджог батарейного шкафа, расположенного на железнодорожных путях между станциями Левобережный и Омск - Северный Западно-Сибирской железной дороги. Уголовное дело будет рассмотрено Вторым Восточным окружным военным судом", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что двое 18-летних и один 16-летний жителей региона летом 2023 года в составе группы также похитили из гаражного бокса имущество стоимостью более 140 тыс. рублей. Двое из них также украли из магазина продукты на сумму 12 тыс. рублей. 

