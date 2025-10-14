Экс-замминистра строительства Омской области просят приговорить к 11 годам

Речь идет о Владимире Сычеве

ОМСК, 14 октября. /ТАСС/. Прокуратура Омской области просит суд приговорить к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 30 млн рублей бывшего заместителя министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Владимира Сычева, обвиняемого в получении взятки от предпринимателя в размере 1,9 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС старший помощник прокурора региона Татьяна Булихова. В результате его действий были сорваны сроки сдачи четырех школ и трех детских садов.

"В прениях сторон государственный обвинитель предложил суду назначить бывшему заместителю министра наказание в виде 11 лет лишения свободы со штрафом в размере 30 млн рублей и лишением права в течение 8 лет занимать определенные должности, предпринимателю - в виде 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 19 млн рублей с лишением права в течение 5 лет заниматься определенной деятельностью. Местом отбывания наказания определить исправительную колонию строгого режима", - сказала Булихова.

Она уточнила, что, по версии следствия, бывший чиновник с июля 2020 по декабрь 2021 года получил от предпринимателя 1,9 млн рублей за содействие в заключении договоров подряда на выполнение работ и организацию их приемки и оплату, в мае 2021 года - еще 200 тыс. рублей от директора коммерческой организации. Сторона обвинения считает, что в результате неисполнения экс-замминистра своих обязанностей были сорваны сроки ввода в эксплуатацию четырех школ и трех детских садов.