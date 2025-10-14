В Омске арестовали мужчину, который во время ссоры поджег жену

Женщина получила обширные ожоги

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 14 октября. /ТАСС/. Омский суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 57-летнему жителю Омска, который облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Следственным управлением СК России по Омской области в отношении 57-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, п. "д", "е" частью 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом). "Подозреваемому избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 12 декабря около 11:00 между супругами произошла ссора. В ходе конфликта мужчина облил свою жену легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Женщина получила обширные ожоги на всей поверхности тела. В управлении отметили, что в связи с тем, что пострадавшей своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь, подозреваемый не смог довести преступный умысел до конца.