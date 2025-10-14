Жительницу Хакасии подозревают в пропаганде терроризма в Telegram

Дома у подозреваемой была обнаружена символика террористических и украинских националистических структур, а также военная экипировка

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Хакасии за пропаганду терроризма в месенджере Telegram. Дома у нее обнаружили военную экипировку и символику украинских террористических организаций, говорится в сообщении республиканского УФСБ.

"Задержана жительница г. Черногорска, 2003 г. р., осуществлявшая пропаганду деятельности террористических организаций. Установлено, что злоумышленница, разделяя враждебное отношение к проведению СВО, в период с января 2024-го по август 2025 года с использованием администрируемого ею профиля в интернет-мессенджере Telegram неоднократно размещала материалы в поддержку деятельности украинских террористических структур", - сообщает ведомство. В отношении нее по факту публичных призывов к осуществлению террористической деятельности возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Также в ходе оперативно-разыскных мероприятий дома у подозреваемой обнаружена символика террористических и украинских националистических структур, а также военная экипировка.