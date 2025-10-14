Жителя Новосибирска приговорили к четырем годам за ДТП с тремя погибшими

Он признал вину

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Житель Новосибирска осужден за совершение ДТП, в результате которого погибли три пассажира. 20-летнему водителю назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, сообщили в облпрокуратуре.

Утром 5 января 2025 года подсудимый находился за рулем автомобиля, в котором сидели четверо пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Он потерял контроль над управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. В результате произошедшего три пассажира погибли, одному причинен тяжкий вред здоровью.

"Подсудимый вину в совершенном преступлении признал. Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года 6 месяцев", - говорится в сообщении.