"Ъ": ГП выявила факты растраты 74 млн рублей отстраненного ректора СПбГУП

Александр Запесоцкий потратил их на свои зарубежные поездки и поездки членов семьи, а также на посещения ими ресторанов за счет вуза, сообщила газета

Александр Запесоцкий © Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура и Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ выявили, что Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) за два года потратил более 74 млн рублей на личные цели отстраненного ректора вуза Александра Запесоцкого. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомство.

По данным издания, отстраненный ректор университета за два года потратил свыше 74 млн рублей на свои зарубежные поездки и поездки членов его семьи, а также на посещения ими ресторанов за счет вуза. Кроме того, Генпрокуратура и ФНС обнаружили факты растраты более 21,5 млн рублей на аренду элитного коттеджа в поселке Лисий Нос на берегу Финского залива, а также охрану особняка и его квартиры в центре Санкт-Петербурга.

Как отмечает газета, расходы СПбГУП были покрыты за счет государственных субсидий, а высвободившиеся средства в размере 670 млн рублей Запесоцкий незаконно изъял из образовательного учреждения и распорядился ими в личных целях: часть инвестировал в капитализацию своего бизнеса по управлению недвижимостью в Монако и Эстонии, другую - на приобретение элитной недвижимости во Франции (дом стоимостью 291 млн рублей).