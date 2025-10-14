Для жителей Новосибирской области за использование рабского труда просят семь лет

Потерпевшие жили в антисанитарных условиях и работали по 16 часов в сутки без оплаты

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 октября. /ТАСС/. Прокурор в прениях сторон в суде потребовал семь лет лишения свободы для двух жителей Новосибирской области - отца и сына, которые использовали рабский труд на своей ферме и в кафе-гостинице. Двум потерпевшим удалось сбежать и рассказать обо всем правоохранителям. Об этом сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, отец и сын содержали кафе-гостиницу на 968-м километре трассы "Иртыш", а также занимались сельским хозяйством на ферме вблизи села Дмитриевка Татарского района Новосибирской области. Для подсобных работ они нашли трех человек, у которых отобрали паспорта. Потерпевшие жили в антисанитарных условиях, где отсутствовало отопление и средства гигиены, работали по 16 часов в сутки без оплаты. Покидать территорию гостиницы и фермы потерпевшим было запрещено, однако двоим из них удалось сбежать, попытки третьего пресеклись физическим насилием.

"Состоялись прения по уголовному делу в отношении двух мужчин. Они обвиняются по пп. "а", "г", "д" ч. 2 ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда). В прениях государственный обвинитель предложил суду назначить виновным наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.