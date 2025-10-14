Личные данные клиентов Vietnam Airlines попали в открытый доступ

По данным авиаперевозчика, речь идет о полных именах, адресах электронной почты и номерах телефонов

Редакция сайта ТАСС

ХАНОЙ, 14 октября. /ТАСС/. Личные данные клиентов вьетнамского национального авиаперевозчика Vietnam Airlines попали в открытый доступ из-за инцидента в сфере безопасности у одной из партнерских онлайн-платформ. Об этом сообщили в авиакомпании.

По данным Vietnam Airlines, речь идет о такой личной информации клиентов как полные имена, адреса электронной почты и номера телефонов. Произошедшее связано с "клиентским онлайн-сервисом, управляемым глобальной технологической корпорацией". Вьетнамская авиакомпания является "одним из многих бизнесов, пользующихся услугами этой пострадавшей структуры".

Авиакомпания совместно с властями, специалистами по кибербезопасности и технологическими партнерами занимается расследованием инцидента, оценкой масштабов его воздействия и усилением мер защиты данных. Чтобы защитить личную информацию, Vietnam Airlines рекомендует клиентам изменить пароли от своих учетных записей в программе лояльности и связанные с ними адреса электронной почты, а также с осторожностью относиться к подозрительным электронным письмам или звонкам от якобы сотрудников авиакомпании.

Vietnam Airlines ежедневно осуществляет порядка 300 внутренних рейсов по Вьетнаму. В маршрутной карте авиакомпании также значатся перелеты в два десятка стран, включая Россию. В мае 2025 года вьетнамский перевозчик возобновил прямое регулярное авиасообщение между Ханоем и Москвой после трехлетнего перерыва.