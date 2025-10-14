Экс-судья Момотов не приехал на рассмотрение своего дела

Генпрокуратура требует изъять его активы

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов не явился на судебное заседание по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, где является ответчиком. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Останкинского суда, где идет процесс.

Как сообщает корреспондент ТАСС, в зал заседания прибыли только адвокаты ответчика. Они не уточнили причину неявки экс-судьи. Судебное разбирательство продолжилось в отсутствие Момотова.

10 октября Момотов также отсутствовал на заседании. Его адвокат тогда заявил, что экс-судья госпитализирован, поэтому не может участвовать в заседании суда по иску об изъятии имущества. Однако судья отказалась откладывать заседание на данной стадии.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Андрея и Ивана Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.