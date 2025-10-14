Бортников сообщил о снижении числа террористических преступлений в СКФО

С начала 2025 года на стадии подготовки предотвращено 33 таких преступления, в том числе 27 терактов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Число террористических преступлений на Северном Кавказе в 2025 году снизилось вдвое. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК по вопросу эффективности противодействия распространению идеологии терроризма, неонацизма и религиозного экстремизма на территории СКФО.

"Открывая заседание, Александр Бортников отметил, что в результате комплексной реализации силовых и профилактических мер в округе более чем в два раза по сравнению с прошлым годом снизилось количество совершенных террористических преступлений. Скоординированными действиями силовых структур с начала года на стадии подготовки предотвращено 33 таких преступления, в том числе 27 терактов", - сообщили в информационном центре НАК.

В то же время, отметил Бортников, в регионе не снижается активность международных террористических организаций и украинских спецслужб, в том числе вербовочная деятельность в интернете. В текущем году в СКФО за подготовку и совершение терактов, оправдание терроризма и пособничество бандитам, а также попытки выезда за границу для вступления в международные террористические организации и украинские националистические формирования задержано свыше 280 лиц, большинство из которых являлись сторонниками нетрадиционных для России радикальных религиозных течений.