Людмилу Улицкую оштрафовали за нарушение правил деятельности иноагента

Сумма штрафа составила 40 тыс. рублей

Людмила Улицкая © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Савеловский суд Москвы оштрафовал писательницу Людмилу Улицкую (признана иноагентом) на 40 тыс. рублей по статье о нарушении правил деятельности иностранного агента. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Улицкая Людмила Евгеньевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Это уже второй штраф писательницы за подобное правонарушение. В октябре 2024 года она была оштрафована на 30 тыс. рублей по аналогичной статье. Улицкая была признана Минюстом РФ иноагентом в марте 2024 года.