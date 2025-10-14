В Удмуртии в ДТП с автобусом пострадали четыре человека

В числе пострадавших ребенок

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Автобус ПАЗ съехал в кювет в Завьяловском районе Удмуртии. В результате ДТП пострадали четыре пассажира, в том числе ребенок, сообщили в Госавтоинспекции региона.

ДТП произошло утром 14 октября на 17-м км автодороги Ижевск - Сарапул у села Каменное.

"51-летний водитель автобуса ПАЗ, по предварительной информации, уходя от столкновения с впереди движущимся автомобилем, совершил съезд с дороги в кювет. В результате ДТП пострадали четыре пассажира: 3 женщины и ребенок. Всего в автобусе на момент происшествия было 8 пассажиров", - отмечается в сообщении.

По данным Минздрава Удмуртии, пострадавшие получили травмы средней степени тяжести, они доставлены в медучреждение для дальнейшего оказания помощи.