В Удмуртии в ДТП с автобусом пострадали четыре человека
Редакция сайта ТАСС
09:21
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Автобус ПАЗ съехал в кювет в Завьяловском районе Удмуртии. В результате ДТП пострадали четыре пассажира, в том числе ребенок, сообщили в Госавтоинспекции региона.
ДТП произошло утром 14 октября на 17-м км автодороги Ижевск - Сарапул у села Каменное.
"51-летний водитель автобуса ПАЗ, по предварительной информации, уходя от столкновения с впереди движущимся автомобилем, совершил съезд с дороги в кювет. В результате ДТП пострадали четыре пассажира: 3 женщины и ребенок. Всего в автобусе на момент происшествия было 8 пассажиров", - отмечается в сообщении.
По данным Минздрава Удмуртии, пострадавшие получили травмы средней степени тяжести, они доставлены в медучреждение для дальнейшего оказания помощи.