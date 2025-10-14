Экс-главного инженера ФПК подозревают в превышении полномочий

РЖД был нанесен ущерб в 17 млн рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Силовики подозревают бывшего главного инженера Северо-Кавказской "Федеральной пассажирской компании" (ФПК) (подведомственна АО "РЖД") в превышении полномочий при приемке оборудования и строительно-монтажных работ с ущербом в 17 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в УФСБ по Ростовской области.

"Бывший главный инженер Северо-Кавказского АО "ФПК" причастен к злоупотреблению должностными полномочиями при принятии некомплектного оборудования и строительно-монтажных работ, что способствовало нанесению материального ущерба ООО "РЖД" на сумму 17 795 001,12 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении.

В управлении уточнили, что фигурант подписал акты выполненных работ по поставке некомплектного оборудования при реконструкции зарядных колонок на станции "Адлер" Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".