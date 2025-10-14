Суд прекратил дело экс-футболиста красноярского "Енисея"

Владислав Бардыбахин обвинялся в избиении человека

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 14 октября. /ТАСС/. Суд прекратил уголовное дело бывшего футболиста красноярского "Енисея" Владислава Бардыбахина, обвиняемого в избиении человека во время драки на базе отдыха под Красноярском. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре региона.

Весной 2024 года на одной из баз отдыха в Красноярске футболисты "Енисея" стали участниками конфликта с отдыхающей семьей. По данным прокуратуры, спортсмены шумели, громко слушали музыку. Люди из соседней компании попросили убавить звук, однако группа спортсменов просьбу не выполнила. Вскоре словесная перепалка переросла в драку. В результате конфликта с футболистами один из отдыхающих получил закрытую черепно-мозговую травму с переломом лобной кости. Впоследствии Бардыбахин признал вину в избиении.

"Преступление средней тяжести допускает возможность примирения сторон. Подсудимый выплатил потерпевшему компенсацию 800 тыс. руб., и суд с согласия потерпевшего удовлетворил ходатайство о прекращении дела", - сообщили в ведомстве.

Ранее прокуратура сообщала, что первоначально судебно-медицинский эксперт не смог установить тяжесть вреда здоровью потерпевшего, поэтому следственный орган прекратил уголовное дело. Прокуратура края с этим решением не согласилась, так как весь объем следственных действий выполнен не был, и внесла представление в региональное управление МВД России, в результате чего расследование возобновили.