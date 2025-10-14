Двух жителей Магнитогорска осудили за незаконную добычу золота

Каждого приговорили к четырем годам лишения свободы

ЧЕЛЯБИНСК, 14 октября. /ТАСС/. Правобережный районный суд Магнитогорска Челябинской области признал двух мужчин, задержанных ФСБ в 2024 году, виновными в незаконном обороте свыше 42 кг драгоценных металлов и приговорил каждого к четырем годам лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Челябинской области.

"Правобережный районный суд Магнитогорска признал виновными двух жителей региона по ч. 5 ст. 191 УК России (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере). Судебной инстанцией каждый злоумышленник приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу 500 тыс. рублей", - рассказали в пресс-службе.

Преступление было выявлено сотрудниками управления ФСБ России по Челябинской области в 2024 году. Сотрудниками УФСБ в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий были задержаны два участника преступной группы, которые организовали незаконную добычу самородного золота на территории нескольких регионов России. Получаемые драгоценные металлы сбывались в Екатеринбурге, при проведении неотложных следственных действий у указанных лиц были изъяты золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 42 кг на сумму более 414 млн рублей, а также оборудование для добычи драгоценного металла.

В пресс-службе отметили, что все изъятые металлы обращены в доход государства.