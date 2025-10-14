В столкновениях с протестующими в Брюсселе полиция применила слезоточивый газ

Нескольких участников общенациональной манифестации арестовали

Редакция сайта ТАСС

Кадры протестов в Брюсселе © Денис Дубровин/ ТАСС/ Reuters/ Belga

БРЮССЕЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Полиция применила слезоточивый газ для подавления беспорядков в ходе многотысячной общенациональной манифестации против снижения уровня жизни в Брюсселе, несколько человек арестованы, передает корреспондент ТАСС.

Во время масштабной акции протеста произошли локальные столкновения в центре столицы, когда в нескольких местах вдоль разрешенного маршрута следования колонны протестующие в масках попытались прорвать полицейское оцепление. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и арестовали несколько участников беспорядков. В то же время основная часть колонны манифестантов проходит по центру Брюсселя - от Северного к Южному вокзалу столицы без каких-либо происшествий.

По данным профсоюзов - организаторов акции протеста, число участников манифестации уже превысило 100 тыс. человек.