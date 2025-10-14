ТАСС: пострадавшей при нападении в Казани оказалась жена бизнесмена Шевырева

Нападавший нанес ей несколько ударов ножом в шею

КАЗАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Женщина, пострадавшая в результате нападения неизвестного с ножом на улице Восстания в Казани, является женой бизнесмена Ивана Шевырева. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что пострадавшая является женой предпринимателя Ивана Шевырева, бизнес которого связан с дорожной сферой.

"Да, это была она. Нападение произошло утром", - отметила собеседница агентства.

По данным следствия, неустановленный мужчина, передвигавшийся на мотоцикле, нанес 34-летней женщине несколько ударов ножом в шею. По факту покушения на убийство возбуждено уголовное дело.