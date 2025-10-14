Прокурор заявил о связях экс-судьи Момотова с ОПГ "Покровские"

В 2010 году за помощь в вынесении решений в интересах этой ОПГ бывшему судье Верховного суда и его компаньону Марченко был передан земельный участок в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Представитель Генеральной прокуратуры озвучил на судебном заседании по антикоррупционному иску в отношении бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова показания, из которых следует, что Момотов был связан с организованной преступной группой "Покровские". Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Останкинского суда, где идет заседание.

"В показаниях одного из свидетелей содержатся сведения о связях Чернова и Момотова с ОПГ "Покровские". В 2010 году за помощь в вынесении решений в интересах этой ОПГ Момотову и Марченко был передан земельный участок в Ростове-на-Дону", - сказал прокурор.

ОПГ "Покровские" действовала на территории Ростовской области и Краснодарского края, она известна захватом земель и активов в пользу ее членов.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Марченко. Установлено, что бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов через Момотова имел протекцию на уровне Верховного суда. Момотов же в свою очередь в ходе судебного разбирательства заявил, что с Черновым у него были только рабочие отношения, не выходившие за рамки, а виделись они 5 лет назад.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.