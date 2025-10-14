В Татарстане в ДТП погиб один человек

Еще трое пострадали

Редакция сайта ТАСС

КАЗАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. В ДТП в Татарстане один человек погиб и трое, в том числе четырехмесячный ребенок, пострадали. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан.

"В Альметьевском районе водитель "Лады" 1973 года рождения, по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем FAW под управлением водителя 1980 года рождения. В результате водитель "Лады" скончался на месте", - говорится в сообщении.

Водитель и два пассажира автомобиля FAW, в том числе четырехмесячный ребенок, пострадали. "Благодаря тому, что ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве, удалось избежать серьезных травм", - говорится в сообщении.