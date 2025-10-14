Экс-судья Момотов обвинил свидетеля по своему делу в предвзятости

По его словам, свидетель Новиков дважды судим, поэтому "зол на судебную систему"

Виктор Момотов © Артем Коротаев/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов в суде заявил, что свидетель, заявивший о его связях с ОПГ "Покровские", предвзят, так как зол на судебную систему из-за ранее вынесенного сурового приговора. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Останкинского суда, где идет заседание по делу Момотова.

"Свидетель Новиков дважды судим на длительный срок. Поэтому он недоволен судебной системой, он будет оговаривать меня. Он был в 2000-х моим студентом, хочет как-то облегчить свою участь. Он писал жалобы во все инстанции, проводились проверки и нигде не нашли подтверждение его словам", - сказал Момотов.

Ранее сообщалось, что свидетель Новиков заявил о связях Момотова с ОПГ "Покровские ". Его показания зачитал прокурор.

ОПГ "Покровские" действовала на территории Ростовской области и Краснодарского края, она известна захватом земель и активов в пользу ее членов.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем Пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.