Экс-ректора КНИТУ приговорили к трем годам колонии

Сергея Юшко освободили от наказания за истечением срока давности

КАЗАНЬ, 14 октября. /ТАСС/. Вахитовской районный суд Казани приговорил экс-ректора Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ) Сергея Юшко к трем годам лишения свободы. Его освободили от наказания за истечением срока давности уголовного преследования, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Юшко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в ИК общего режима. На основании п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования", - сообщили в пресс-службе.

В апреле 2020 года следственные органы СК РФ по Республике Татарстан возбудили уголовное дело в отношении ректора КНИТУ Сергея Юшко, возглавлявшего вуз с июня 2017 года, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) УК РФ. Он был задержан и по решению суда помещен под домашний арест. 27 мая 2020 года приказом Министерства науки и высшего образования РФ его временно отстранили от должности ректора (на период производства по уголовному делу до его прекращения либо до вступления в силу приговора суда). По версии следствия, в 2004 - 2017 годах (еще до своего ректорства) Юшко, трудясь в режиме полной занятости в инновационно-производственном технопарке "Идея", одновременно числился заведующим кафедры инженерной и компьютерной графики, а также деканом факультета инновационных технологий КНИТУ (также на условиях полной занятости). Следствие установило, что фактически данного деканата не существовало, а его функции выполняло другое подразделение в качестве дополнительной нагрузки. Более того, как представитель технопарка "Идея" он заключил с КНИТУ договор, связанный с повышением квалификации сотрудников. Однако из 1,3 млн рублей по договору было потрачено 129 тыс. рублей.

Весной 2021 года меру пресечения Юшко изменили с домашнего ареста на подписку о невыезде. С августа 2021 года его дело рассматривается в Вахитовском районном суде Казани. Общий ущерб, который ему вменяют, оценивается обвинением в 11 млн рублей.