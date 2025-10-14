В Оренбурге прекратили дело о гибели трех человек при взрыве газового баллона

Речь идет о событиях, произошедших в декабре 2024 года

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Промышленный районный суд Оренбурга прекратил уголовное дело, возбужденное после взрыва газового баллона в частном доме, где погибли три человека. Об этом сообщается на сайте суда.

"Промышленным районным судом Оренбурга прекращено уголовное дело по обвинению жителя Оренбурга в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). <…> Уголовное дело прекращено в связи со смертью лица, привлекаемого к уголовной ответственности", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по Оренбургской области, газовый баллон взорвался в жилом доме Оренбурга 24 декабря 2024 года. Травмы получили четыре человека, в том числе ребенок, состояние троих взрослых изначально оценивалось как тяжелое, а ребенка после осмотра медики отпустили домой. По факту произошедшего завели уголовное дело.

Согласно материалам дела, 33-летний мужчина неофициально устанавливал натяжные потолки. Находясь в доме заказчика, он принес с улицы газовый баллон. Из-за перепадов температур произошло повышение давления газа внутри корпуса от чего произошел взрыв. "В результате действия оренбуржца, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекли по неосторожности смерть трех лиц, в том числе его самого", - уточнили в суде.