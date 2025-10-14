В Москве на фиолетовой ветке метро человек упал на пути
12:05
обновлено 12:15
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Поезда не ходили на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метро из-за человека на пути. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"На Таганско-Краснопресненской линии нет движения от станции "Таганская" до станции "Выхино". В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами", - говорится в сообщении.
Ранее интервалы движения были увеличены из-за человека на путях.
Позднее движение было восстановлено, сообщили в департаменте транспорта.
"Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график", - говорится в сообщении.
В новость были внесены изменения (15:14 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.