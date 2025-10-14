Прокурор просит суд незамедлительно передать РФ имущество экс-судьи Момотова

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Прокурор попросил суд незамедлительно передать в собственность государства имущество экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, если суд примет соответствующее решение. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Останкинского суда, где идет слушание дела.

"Ходатайствую перед судом о незамедлительной передаче в собственность РФ имущества ответчиков в случае, если суд примет решение об обращении их имущества в доход РФ", - заявил прокурор.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Ивана и Андрея Марченко.