Замначальника ростовского главка МЧС заподозрили в превышении полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России пресекли деятельность заместителя начальника Главного управления МЧС России по Ростовской области, его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

"Сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГУСБ МЧС России выявлена и пресечена противоправная деятельность заместителя начальника ГУ МЧС России по Ростовской области, причастного к превышению должностных полномочий. <…> Следственным отделом по Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону СУ СК России по Ростовской области в отношении должностного лица регионального ГУ МЧС России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК России "Превышение должностных полномочий", - сказано в сообщении ведомства.

В пресс-службе управления ФСБ России по региону добавили, что Октябрьский суд Ростова-на-Дону в среду, 15 октября, изберет подозреваемому меру пресечения.

Оперативниками установлено, что замначальника неправомерно подписал акты приемки фактически невыполненных работ по строительству сооружения ГИМС в Таганроге, что повлекло причинение ущерба в размере свыше 10 млн рублей.