Активы экс-судьи Момотова обратят в доход России

Речь идет в том числе о 95 объектах недвижимости

Виктор Момотов © Артем Коротаев/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Останкинский районный суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к бывшему судье Верховного суда России Виктору Момотову, а также его компаньонам Андрею и Ивану Марченко об изъятии активов рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в том числе 95 объектов недвижимости. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить иск Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства активов Момотова и Марченко в рамках контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, их доходам", - сказала судья.

Ранее ГП потребовала изъять активы бывшего судьи рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей. В число этих активов вошли 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на его компаньонов Андрея Марченко и его сына Ивана.

26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке. 8 октября Момотов подал заявление о досрочном прекращении полномочий председателя Совета судей. С 2010 года Момотов был судьей Верховного суда России. Секретарем Пленума ВС он был избран в 2013 году, в состав президиума высшего судебного органа вошел в 2019 году. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года его переизбрали на новый срок.