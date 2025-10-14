В Дагестане два человека погибли в ДТП с грузовиком

Пострадали девять человек

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. Авария с участием грузового "Урала" произошла в Унцукульском районе Дагестана. В результате ДТП пострадали 11 человек, из которых двое погибли, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

"Поступило сообщение о том, что вблизи населенного пункта Временный Унцукульского района на дороге регионального значения Буйнакск - Гуниб грузовой "Урал" допустил столкновение с автомобилем "Лада Веста" с последующим опрокидыванием. Пострадали 11 человек, из них двое погибли", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале МВД по республике сообщается, что авария произошла около 15:00. В ДТП попал военный грузовик "Урал". По предварительным данным республиканского МВД, в результате аварии погиб водитель и один из пассажиров грузовика, в больницу доставлены шесть пассажиров.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего, количество и личности участников автоаварии выясняются.

"Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП с участием грузовика в Унцукульском районе",- добавили в пресс-службе прокуратуры региона.