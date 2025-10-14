ТАСС: зампрокурора Белгородской области задержали
Редакция сайта ТАСС
13:41
БЕЛГОРОД, 14 октября. /ТАСС/. Зампрокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов задержан в Белгороде. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
"Задержание подтверждаем", - сообщил источник в правоохранительных органах региона. Но по какой именно статье Смирнова подозревают - не уточняется.
Заместителем прокурора Белгородской области Смирнов был назначен в 2025 году. До этого занимал пост прокурора города Всеволожск в Ленинградской области.