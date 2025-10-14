Экс-судья Момотов не стал дожидаться решения по своему делу

Под предлогом посещения уборной он покинул здание

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Бывший судья Верховного суда РФ Виктор Момотов не стал дожидаться решения Останкинского суда Москвы по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства его активов стоимостью не менее 9 млрд рублей, в числе которых 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на его компаньонов Марченко. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

Когда судья ушла на решение, Момотов под предлогом посещения уборной покинул здание суда. В зале судебного заседания остался его адвокат Никита Филиппов в ожидании судебного решения. В итоге суд принял решение об изъятии активов.