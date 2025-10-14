На Ставрополье в ДТП погиб человек

В больницу доставили двоих пострадавших

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. В городе Невинномысске на Ставрополье столкнулись два автомобиля. В автоаварии один человек погиб и двое доставлены в больницу, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По данным инспекции, водитель автомобиля Lada при развороте с правой обочины не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем Skoda, который двигался в попутном направлении. "В результате автоаварии 66-летняя пассажир Lada от полученных травм скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Водитель и второй пассажир с травмами госпитализированы", - говорится в сообщении.

Проводится проверка. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.