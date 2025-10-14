В Кабардино-Балкарии грузоперевозчика заподозрили в неуплате налогов

Следователи завели уголовное дело

НАЛЬЧИК, 14 октября. /ТАСС/. Директора фирмы, занимающейся грузоперевозками, из Кабардино-Балкарии (КБР) подозревают в сокрытии налогов на сумму 73 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном управлении СК РФ.

"По версии следствия, руководитель предприятия, занимавшегося грузоперевозками, в период с 2020 по 2022 годы путем проведения ряда финансовых операций, направленных на воспрепятствование принудительному взысканию в бюджетную систему сумм неуплаченных налогов и сборов, сокрыл от налогообложения денежные средства в размере 73 млн рублей. Это является особо крупным размером", - сообщили в ведомстве.

Следователи завели уголовное дело по п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).