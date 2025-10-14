В Ярославле завели дело об уклонении от налогов на сумму более 125 млн рублей

Фигурантом стал генеральный директор компании, занимающейся оптовой торговлей листовым стеклом

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 14 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении предпринимателя из Ярославского области по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 125 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по региону.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области по материалам, поступившим из регионального УФНС, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Фигурант уголовного дела - генеральный директор компании, занимающейся оптовой торговлей листовым стеклом. По версии следствия, предприниматель путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере на сумму свыше 125 млн рублей.

Следователи изъяли документацию организации, изучается финансовая отчетность. По решению суда на автомобиль подозреваемого и ценности организации наложен арест в целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе России.