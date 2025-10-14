Частичный блэкаут в Киеве вызван проблемой с энергообъектом

Идут работы по восстановлению энергоснабжения

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Частичный блэкаут в Киеве вызван проблемой на одном из энергетических объектов города. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

"В связи с перегрузкой сети возникла проблема на одном из энергетических объектов столицы. Частично исчез свет в Голосеевском, Шевченковском и Печерском районах", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В администрации добавили, что ведется работа по восстановлению энергоснабжения.

14 октября свет отключили в центре и нескольких районах Киева. На станциях метро "Крещатик" и "Арсенальная" также не было света, они расположены в центральной части города. Местные СМИ писали, что масштабное обесточивание в городе вызвало проблемы в работе столичного метрополитена - на некоторых станциях темно, движение поездов частично затруднено.