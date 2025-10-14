Отстраненный ректор СПбГУП заявил, что не пойдет на сделки со следствием

Александр Запесоцкий также намерен потребовать у одного из СМИ, опубликовавшего статью о его деятельности, $1 млн

Редакция сайта ТАСС

© Ольга Костромина/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Отстраненный от исполнения обязанностей ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) Александр Запесоцкий заявил, что не пойдет на сделки со следствием в части признания каких-либо хищений, даже если в отношении него возбудят уголовное дело.

10 октября Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об изъятии из незаконного владения учебного корпуса, общежития и ряда других зданий Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП).

"Я не пойду ни на какие сделки со следствием, в которых я бы признал какие-то хищения, злоупотребления. <…> Мне известно, что сейчас в отношении меня рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал он на пресс-конференции.

Кроме того, Запесоцкий намерен потребовать у одного из СМИ, опубликовавшего статью о его деятельности, $1 млн. "Я обязательно подам [на СМИ] в суд. <..> Я думаю, что мое доброе имя стоит достаточно много. Мне доверяло огромное количество людей. Дело не в моем ущербе, хотя мне лично чрезвычайно тяжело. <…> Миллион долларов я с них за это потребую. За все", - сказал он.

Об иске

Иск Генпрокуратуры поступил в суд 22 сентября. Ответчиками по делу выступают Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, третьими лицами привлечены отстраненный ректор вуза Александр Запесоцкий, Ленинградская федерация профсоюзов (ЛФП) и Всеобщая конфедерация профсоюзов (ВКП), а также ряд государственных органов - Росимущество, Росреестр, ФАС России, комитет имущественных отношений и комитет по науке и высшей школе Санкт-Петербурга.

В заявлении указывается, что право собственности ФНПР на общежитие, учебные корпуса и другие объекты вуза было зарегистрировано с нарушениями. Генпрокуратура утверждает, что ректор "на протяжении десятилетий использует для личного обогащения полученные средства от платного обучения студентов и субсидий из федерального бюджета". По данным надзора, при выручке вуза до 1 млрд рублей в год Запесоцкий заявлял убытки, чтобы получать финансирование из бюджета, а затем выводил средства на непрофильные расходы.

Запесоцкий был отстранен от должности ректора с запретом вузу иметь с ним какие-либо трудовые правоотношения, а в качестве врио вместо него был назначен директор Санкт-Петербургского техникума отраслевых технологий, финансов и права Евгений Лубашев.