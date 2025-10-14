На западе Индии при пожаре в автобусе погибли не менее 19 человек

Инцидент произошел, когда автобус, в котором находились 57 человек, внезапно загорелся на ходу

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 октября. /ТАСС/. Как минимум 19 человек погибли, более десяти получили серьезные ожоги в результате пожара в пассажирском автобусе, следовавшем по трассе Джайсалмер - Джодхпур в западном штате Раджастхан. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Инцидент произошел, когда автобус, в котором находились 57 человек, внезапно загорелся на ходу. По словам очевидцев, сначала появился дым в задней части транспортного средства, после чего пламя стремительно распространилось по салону.

Пострадавшие с ожогами различной степени тяжести доставлены в больницы. Погибшими числятся 19 человек. Для опознания некоторых из них потребуется тест ДНК.

По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям жертв трагедии и объявил о денежных компенсациях пострадавшим.