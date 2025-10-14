Дело трейдера Лоскутова о финансировании терроризма связано с покупкой криптовалюты

Фигурант дела террористической направленности отверг обвинения

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Московский трейдер одной из брокерских компаний Андрей Лоскутов, арестованный по обвинению в финансировании терроризма, совершил покупку криптовалюты у неизвестного лица на бирже. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель компании "Цифра брокер", в которой фигурант работал до задержания.

"Андрей Лоскутов действительно является нашим сотрудником и никаких нареканий к его работе у нас нет. По информации нашей службы безопасности, под внимание правоохранительных органов попала личная сделка Андрея с неизвестным ему лицом по покупке в режиме переговорных сделок на криптобирже P2P (когда контрагент видит только никнейм второй стороны по сделке - прим. ТАСС)", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, работник компании Лоскутов добропорядочный отец четверых детей, никогда не привлекавшийся к уголовной ответственности. "Надеемся, что после того, как следствие разберется, а нам хочется, чтобы это произошло в ближайшее время, с Андрея будут сняты все обвинения", - резюмировала представитель "Цифра брокер".

Ранее сообщалось, что Останкинский суд Москвы на 2 месяца санкционировал арест 41-летнего столичного трейдера брокерской компании "Цифра брокер" Андрея Лоскутова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Установлено, что он переводил денежные средства на счета одной из запрещенных и признанных в РФ террористической организаций через систему ЮMoney. По данным следствия, мужчина обладает специальными познаниями в области информационных технологий.

Уголовное дело в отношении трейдера было возбуждено 9 октября. Согласно судебным документам, у Лоскутова высшее образование, он женат, имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, ранее не судим и трудоустроен трейдером в ООО "Цифра брокер". В этой связи он просил суд не арестовывать его, а избирать более мягкую меру пресечения, например, домашний арест. Сами обвинения фигурант дела террористической направленности отверг.

Однако следователь мотивировал свою просьбу тем, что житель столицы обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против общественной безопасности, за которое предусмотрено безальтернативное наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет вплоть до пожизненного лишения свободы, а у следствия имеются достаточные основания полагать, что Лоскутов может скрыться от органов предварительного следствия и суда или уничтожить доказательства, сбор и закрепление которых до настоящего времени не завершен. Прокурор представителя следствия полностью поддержал.