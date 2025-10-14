"Страна": в Киеве до конца дня будут проблемы со светом

Украинская энергетическая компания "ДТЭК" оповестила киевлян об ориентировочном времени подачи электроэнергии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Проблема частичного блэкаута в столице Украины будет наблюдаться до полуночи, сообщает издание "Страна".

Оно опубликовало в Telegram-канале скриншот, на котором украинская энергетическая компания "ДТЭК" оповещает киевлян об ориентировочном времени подачи электроэнергии - до 00:00 15 октября.

14 октября свет отключили в центре и нескольких районах Киева. На станциях метро "Крещатик" и "Арсенальная" также не было света, они расположены в центральной части города. Местные СМИ писали, что масштабное обесточивание в городе вызвало проблемы в работе столичного метрополитена - на некоторых станциях темно, движение поездов частично затруднено. Позже Киевская городская государственная администрация сообщила, что частичный блэкаут в столице вызван проблемой на одном из энергетических объектов города. В администрации добавили, что ведется работа по восстановлению энергоснабжения.