Воронежского преподавателя оштрафовали за взятки

Доцент кафедры вуза получил от студентов 80 тыс. рублей

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 14 октября. /ТАСС/. Доцент кафедры воронежского вуза с декабря 2020 года по июнь 2021-го получил взятки от четырех студентов на сумму 80 тыс. рублей. Его признали виновным и назначили наказание в виде штрафа 2,5 млн рублей, сообщается в Telegram-канале СУ СК по региону.

"Следствием и судом установлено, что в период времени с декабря 2020 года по июнь 2021 года осужденный получил взятки от четырех студентов на общую сумму 80 тыс. рублей за выставление положительных оценок на зачетах без фактической проверки знаний. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью в сфере образования на срок четыре года", - говорится в сообщении.

Следователи СК собрали доказательственную базу, в основу которой легли показания свидетелей, материалы, предоставленные сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие доказать вину в коррупционном преступлении.