В Киеве на фоне частичного блэкаута возникли перебои с водой

С проблемами столкнулись жители правого берега города

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Частичный блэкаут в столице Украины вызвал проблемы с подачей воды на правобережной части города. Об этом сообщил "Киевводоканал".

"Часть потребителей Шевченковского, Печерского и Голосеевского районов временно без электроснабжения. Потребители правого берега города получают водоснабжение в режиме пониженного давления", - говорится в сообщении на сайте компании.

Свет отключили в центре и нескольких районах Киева. Местные СМИ писали, что масштабное обесточивание в городе вызвало проблемы в работе метрополитена - на некоторых станциях темно, движение поездов частично затруднено.

В то же время украинское издание "Фокус" добавило, что проблемы с водоснабжением появились и в Святошинском районе. При этом в этой части города не было отключений света.

Позже Киевская городская государственная администрация сообщила, что частичный блэкаут в столице вызван проблемой на одном из энергетических объектов города. В администрации добавили, что ведется работа по восстановлению энергоснабжения. Также украинская энергетическая компания "ДТЭК" оповестила киевлян об ориентировочном времени подачи электроэнергии - до 00:00 15 октября.