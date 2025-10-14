В Заполярье двое погибли при столкновении автомобилей

Пострадали четыре человека

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Лобовое столкновение двух автомобилей Honda и Niva Chevrolet произошло на 1298-м км автодороги Санкт-Петербург - Мурманск. В результате аварии погибли два и пострадали четыре человека, сообщили в управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

"14 октября в 18:12 мск поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 1298-м км автодороги Санкт-Петербург - Мурманск. Произошло лобовое столкновение автомобиля Honda и автомобиля Niva Chevrolet", - говорится в сообщении.

Один из пострадавших госпитализирован, троим оказали медицинскую помощь на месте аварии. Сотрудниками региональной Госавтоинспекции устанавливаются причины происшествия.