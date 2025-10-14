В Воронежской области ликвидировали несколько БПЛА

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет

ВОРОНЕЖ, 15 октября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны уничтожили в одном из муниципалитетов Воронежской области несколько беспилотных летательных аппаратов. Предварительно, пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев.

"Дежурными силами ПВО в одном муниципалитете Воронежской области были обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем Telegram-канале.