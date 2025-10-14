В Приангарье у 2,6 тыс. человек возникли перебои с электричеством из-за замыкания

К восстановительным работам привлекли 16 человек и 4 единицы техники

ИРКУТСК, 15 октября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. частных домов, в которых проживают 2,6 тыс. человек, попали под отключение электроснабжения в городе Усолье-Сибирское в Иркутской области. Причиной стало короткое замыкание на подстанции, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В результате короткого замыкания на подстанции произошло отключение электроснабжения в поселке Западный города Усолье-Сибирское, под отключение попали 1 150 частных жилых домов, в которых проживают 2 650 человек, в том числе 376 детей. К восстановительным работам привлечено: 16 человек, 4 единицы техники", - говорится в сообщении.