В ДНР почти 14 тыс. жителей Горловки остались без света из-за аварии

Также остались обесточенными 40 трансформаторных подстанций, две больницы, две школы, пять детских садов, пять водозаборов

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 15 октября. /ТАСС/. Аварийное отключение электроснабжения произошло в Горловке Донецкой Народной Республики (ДНР). По состоянию на 01:14 без света оставались почти 14 тыс. человек, сообщили в пресс-службе "Донецкэнерго".

"Городской округ Горловка. В 00:50 произошло аварийное отключение электроэнергии <…>. В 01:14 после проведения аварийно-восстановительных работ запитана часть потребителей. Остались обесточенными: 40 трансформаторных подстанций, две больницы, две школы, пять детских садов, пять водозаборов, 13 923 бытовых абонента (частично город Горловка)", - говорится в сообщении.

Аварийная бригада проводит необходимые работы.