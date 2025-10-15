В Приморье у жителя села изъяли более 40 кг марихуаны

Мужчина 59 лет пояснил, что сам собрал и высушил маньчжурскую коноплю, зная, что ее оборот в РФ запрещен

ВЛАДИВОСТОК, 15 октября. /ТАСС/. Правоохранители в Приморском крае изъяли у жителя села Галенки свыше 40 кг марихуаны. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отделения уголовного розыска ОМВД России по Октябрьскому округу обнаружили и изъяли у 59-летнего жителя села Галенки вещество растительного происхождения. Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является наркотическим средством - каннабисом (марихуаной) массой более 43 килограммов", - говорится в сообщении.

Задержанный дал признательные показания. Мужчина пояснил, что сам собрал и высушил маньчжурскую коноплю, зная, что ее оборот в Российской Федерации запрещен. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается.