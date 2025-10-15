Прокурор просит 16 лет колонии для главы "Планеты 24" по делу о мошенничестве

Учредителя сети обвиняют в организации финансовой пирамиды

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Гособвинение просит Басманный суд Москвы приговорить к 16 годам колонии учредителя сети супермаркетов "Планета 24" Николая Терентьева, обвиняемого в совершении более 181 эпизода мошенничества и организации финансовой пирамиды. Как следует из материалов уголовного дела, с которыми ознакомился ТАСС, Терентьев и его супруга вину не признают.

"По совокупности вменяемых подсудимому Терентьеву преступлений прошу окончательно ему назначить 16 лет лишения свободы в колонии общего режима. Вину фигурант дела и его супруга не признают и просят судебную инстанцию их оправдать", - говорится в документах.

Гендиректор ликвидированной управляющей компании "Планета 24" и благотворительного фонда "Планета 24" Николай Терентьев обвиняется в том, что в период с 21 марта 2017 года по 27 октября 2020 года организованной преступной группой обманывал граждан, посредством заключения с ними заведомо невыполнимых договоров передачи личных сбережений, инвестиционных договоров, договоров купли-продажи акций, в целях хищения денежных средств физических лиц (181 эпизод мошенничества).

Судебный процесс по делу о создании финансовой пирамиды начался в Басманном суде в апреле 2022 года. Кроме Терентьева и его супруги Регины Терентьевой, руководителя отдела продаж "Планета 24", которой вменяется 31 эпизод мошенничества, на скамье подсудимых находятся старший менеджер ООО "ФФИН Банк" Сергей Бахарев (15 эпизодов), менеджер ООО "Автомир-Трейд" Нисон Бенагуев (114 эпизодов), ранее судимый за употребление наркотиков торговый представитель ООО "Хайнц" Андрей Кудашов (11 эпизодов), менеджер по ипотечному кредитованию ООО "Кредитный центр" Татьяна Шаменкова (24 эпизода) и специалист по работе с клиентами ООО "Правовой эксперт" Евгений Шеин (4 эпизода).

Также по делу проходят безработные Дмитрий Магерамов (8 эпизодов), ранее судимый за грабеж и разбой уроженец Армении Арен Мовсисян (19 эпизодов) и Максим Румянцев (24 эпизода). Для них гособвинение тоже запросило различные сроки наказания, но в 2-3 раза меньше, чем основному фигуранту дела. Кроме того, в уголовном деле есть фигурант, который полностью признал вину, раскаялся, изобличил остальных участников финансовой пирамиды и заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.

Данные следствия

По информации следствия, доходы от преступной деятельности являлись для членов преступной группы единственным и постоянным источником существования, договоры, составленные от имени ООО "Информ Групп" (ранее ООО "Зита", ООО ИК "Планета 24"), ООО УК "Планета 24", КПК "Народный 1" (ранее КПК "3Н-Гарант"), были по форме и содержанию идентичными и предусматривали заведомо не планировавшиеся к выполнению условия.

"Заимодавец, инвестор, акционер (потенциальный клиент - потерпевший) передает денежные средства, а "Информ Групп", "Планета 24" и КПК "Народный 1" якобы обязуется вернуть указанную сумму с начисленными на нее процентами в установленный срок", - следует из материалов дела.

Вину в совершении инкриминируемых супругам Терентьевым эпизодах мошенничества они не признают, настаивая на том, что брали деньги у потерпевших, но не учли экономические риски и расходы в период пандемии во всех странах, а "некоторые их решения были неправильные". В настоящее время Терентьев почти месяц выступает с последним словом. В этой связи даже поданы соответствующие заявки в московский офис Книги рекордов Гиннесса, чтобы там смогли официально зафиксировать столь долгое выступление фигуранта в суде.